В Сочи соберутся молодые дипломаты

Глобальный форум молодых сотрудников дипломатических ведомств пройдет в Сочи 11-15 ноября.

В нем примут участие 120 делегатов из более чем 60 стран.

Участники форума обсудят форматы молодежного экспертного сотрудничества, актуальные вопросы международной повестки, экономическую дипломатию и другие темы.

Первый Глобальный форум молодых дипломатов прошел в октябре 2017 года в Сочи в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщает ТАСС.

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