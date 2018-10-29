В Сочи соберутся молодые дипломаты

Глобальный форум молодых сотрудников дипломатических ведомств пройдет в Сочи 11-15 ноября.
В нем примут участие 120 делегатов из более чем 60 стран.
Участники форума обсудят форматы молодежного экспертного сотрудничества, актуальные вопросы международной повестки, экономическую дипломатию и другие темы.
Первый Глобальный форум молодых дипломатов прошел в октябре 2017 года в Сочи в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщает ТАСС.
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