В Сочи собрали макет космического корабля «Буран»

Собранный макет установили на территории Парка науки и искусств.

«Буран», разобранным на детали, доставили в сочинский образовательный центр «Сириус» в начале августа. Теперь макет полностью собрали, он станет частью выставки о космосе. Корабль — не просто бутафорская копия. В свое время он использовался для наземных испытаний и моделирования полетов.

В перспективе макет станет импровизированной лабораторией, в которой будут исследовать возможности человеческого организма, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», макет космического корабля «Буран» планировали доставить в Сочи к середине июля. Однако его задержали в Туапсинском районе из-за отсутствия разрешения на перевозку негабаритного груза. После этого было принято решение доставить его по морю. Работы по восстановлению на новом месте планировали завершить в течение полутора месяцев.

Вернуться на ленту

Источник