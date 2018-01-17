В Сочи собственнику помешали продолжить самострой

Собственник начал стройку с отклонениями от разрешенных параметров. Участок арестовали.

Земельный участок площадью 700 кв. м расположен в Центральном районе на улице Тельмана. Ранее было выдано разрешение на строительство трехэтажного индивидуального жилого дома площадью застройки 350 кв. м, общей площадью 1 тыс. 25 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Проверка в октябре 2017 года показала, что на этом земельном участке собственник возвел два этажа площадью застройки 327 кв. м. Однако конфигурация строящегося объекта не соответствует схеме генплана проекта дома, на основании которого выдали разрешение.

Администрация Сочи обратилась в Центральный районный суд с иском о сносе самовольной постройки. На ведение строительно-монтажных работ наложили запрет, однако собственник пытался возобновить строительство.

Действия пресекла служба судебных приставов. В полицию доставили шесть строителей, работающих на объекте.

Информацию обо всех объектах незаконного строительства в Сочи можно посмотреть здесь.

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