В Сочи состоится фестиваль юных журналистов

Конкурс пройдет с 27 по 29 марта в Центре творческого развития и гуманитарного образования.

Более 100 молодых журналистов из 20 образовательных учреждений города представят свои работы в 13-ом городском конкурсе «Пестрая сорока». Открытие состоится 27 марта в 11:00. В этот же день пройдет пресс-конференция, с которой конкурсанты подготовят отчеты.

После этого 28 марта участникам фестиваля предстоит проявить себя в конкурсах «моя мобильная редакция», «снимает открытая камера» и «репортаж с места событий».

Имена победителей назовут 29 марта в актовом зале Центра творческого развития и гуманитарного образования. Победителей наградят дипломами и памятными призами. Лучшие работы получат Гран-при фестиваля — авторскую керамическую тарелку работы художника Юрия Новикова «Чистая победа», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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