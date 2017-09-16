В Сочи состоится гастрономический фестиваль барбекю

Sochi BBQ Battle пройдет 30 сентября в поселке Лазаревское.

Участниками фестиваля станут коллективы поваров известных ресторанов курорта, а также любительские команды. Они устроят соревнования по приготовлению мяса на гриле.

Для зрителей состоятся презентации и мастер-классы от ресторанов Сочи, гости смогут узнать, как готовить на огне, а также попробовать все блюда. На площадке также будут проходить концерты, конкурсы, шоу программы.

По итогам фестиваля определят лучшие команды в приготовлении шашлыка, стейков других мясных блюд в пяти номинациях, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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