В Сочи состоится международный музыкальный фестиваль Jazzmore

Мероприятие пройдет на курорте с 1 по 16 сентября.

В программе фестиваля, который проведут впервые, — выступления лауреатов престижных международных конкурсов: саксофониста и композитора Азата Баязитова, музыкантов Юрия Бедрака, Дмитрия Сабурова, Максима Дюрагина, вокалисткок Анастасии Прокловой и Анастасии Лютовой, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы.

«Мы делаем фестиваль своими силами, но при этом изначально утверждаем высокий музыкальный стандарт. И я рад, что у нас выступают столь именитые джазмены. Главное, чтобы каждый гость почувствовал себя как дома на нашем джазовом празднике. Jazzmore пройдет на одной из самых красивых и атмосферных площадок — территории панорамного ресторана «Палуба». Вход свободный для всех желающих», — отметил арт-директор фестиваля Дмитрий Сабуров.

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