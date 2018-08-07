В Сочи состоится открытый фестиваль органной музыки

Он пройдет с 9 по 30 сентября в зале органной и камерной музыки имени Дебольской.

Откроет программу фестиваля органист из Калининграда Мансур Юсупов. Он даст концерт совместно с Сочинским симфоническим оркестром.

Также на фестивале выступят исполнители из Польши, Италии, Австрии и России, которую представят музыканты из Белгорода, Краснодара и Сочи. Дебютируют на сочинской сцене калининградец Мансур Юсупов, итальянец Марио Чиффери и австриец Эрнст Валли.

В программе фестиваля примут участие камерный хор, солистки сочинской филармонии и московская арфистка Анна Шкуровская, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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