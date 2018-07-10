В Сочи состоится премьера кукольного спектакля для слепых

Инклюзивную постановку «Белые ночи» по пьесе Федора Достоевского представят 19 июля на сцене Зимнего театра.

Спектакль пройдет в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд».

Аллегория ночей в спектакле создается за счет погружения зала в полную темноту. Зрители смогут полностью окунуться в атмосферу звуков и запахов туманного города, прикоснуться к главным героям постановки, к декорациям, изображающим архитектуру Санкт-Петербурга. Макеты зданий созданы сочинским художником Мариной Черва. На каждой конструкции нанесена надпись шрифтом Брайля, которая сообщает, что это за здание и кто его архитектор.

«В сочинском Зимнем театре на протяжении нескольких лет поддерживаются программы социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы уверены, что спектакль с закрытыми глазами, созданный в кукольном жанре станет новым словом в театре данного формата», — сказал руководитель проекта Владимир Плехов.

Постановка получила грант в номинации «Театр с закрытыми глазами», учрежденный фондом «Искусство, наука и спорт». В течение года серия бесплатных показов спектакля пройдет в Сочи, Туапсе, Адлере, Лазаревском, Краснодаре, Армавире и Ростовской области, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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