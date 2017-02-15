В Сочи состоится премьера спектакля «Предложение»

В сочинском камерном театре «Замок на песке» 8 марта состоится премьера спектакля по пьесе Чехова «Предложение».

Режиссером постановки стала руководитель театра Лариса Коростелева. Интернет-порталу «Кубань 24» она пояснила, что в спектакле будет заложено не совсем то, что подразумевал в своем произведении Чехов. Если писатель говорил о том, что отношения стали более ущербными, режиссер предложила зрителям историю мужчины и женщины, которые пытаются найти взаимопонимание.

При этом герои будут одеты в костюмы эпохи Чехова.

По замыслу режиссера, позже «Предложение» станет частью большого спектакля, премьера которого запланирована на 27 марта.

Во второй части постановки покажут спектакль по пьесе Людмилы Петрушевской «Лестничная клетка». Этот проект будет своеобразной ретроспективой.

«Мы предложим зрителям задуматься о том, как изменились отношения между мужчиной и женщиной со времен Чехова, и что будет дальше», — отметила Коростелева.

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