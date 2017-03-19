В Сочи состоится турнир по снежному волейболу

В горах Сочи с 29 марта по 1 апреля состоится турнир по снежному волейболу.

Соревнования пройдут на базе горнолыжного курорта «Роза Хутор».

«Это будет российский турнир, зарубежные участники на нем выступать не будут. Надеемся, в будущем он станет традиционным», — цитирует генерального директора Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Андрея Горбенко ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Европейская конфедерация волейбола в мае 2016 года официально признала новый вид спорта — снежный волейбол.

В Сочи 4 мая 2016 года волейболисты сыграли на высоте 2 тыс. 320 м и установили мировой рекорд по высоте проведения матча.

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