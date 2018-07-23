В Сочи состоится вечер русского романса

Лекция об этом музыкальном жанре начнется 28 июля в 17:00 в музее «Дача певицы В. В. Барсовой».

Зрители узнают о концертном репертуаре певицы Барсовой, в котором было около 500 романсов, послушают романс Алябьева на стихи Дельвига «Соловей», познакомятся с историей появления этого произведения.

Вечер продолжит выступление Марины Пономаревой, воспитанницы вокально-оперной студии сочинского дома культуры «Юбилейный», которая живет сейчас в Москве и занимается в студии имени Елены Образцовой. В исполнении Пономаревой прозвучат старинные русские романсы и мелодии из кинофильмов советского времени, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

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