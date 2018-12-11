В Сочи состоится вернисаж «От натуры — к образу»

Персональная выставка художника Александра Рубца начнется 14 декабря в Сочинском художественном музее.

Художник из Пятигорска работает в традициях советской художественной школы 1960-70-х годов, нанося на холст красочные слои, иногда похожие на куски смальтовой мозаики. Это формирует живописный рельеф его картин.

В экспозиции, сформированной специально для Сочи, представлены произведения из разных циклов, созданные в 2016-2018 годах.

В рамках вернисажа в 15:00 состоится творческая встреча с живописцем. Выставка будет открыта до 13 января, сообщает пресс-служба управления культуры администрации курорта.

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