В Сочи состоится встреча писателей «Поэтический балкон»

Мероприятие пройдет 25 октября в библиотеке имени Пушкина.

Специальные гости мероприятия — поэт-авангардист, философ, главный редактор журнала «ЛиФФт», председатель Совета писателей и читателей Ассамблеи народов Евразии Маргарита Аль и поэт, лауреат второго Всероссийского литературного фестиваля «ЛиФФт-2017» Александр Вепрев.

Маргарита Аль создает поэтические инсталляции в слове и в сценическом воплощении, возрождая традицию авиатора-футуриста Василия Каменского. Она — автор проекта «100 лет русскому авангарду. Москва — Санкт-Петербург —Париж». В 2016 году ее включили в альманах «100 поэтов мира», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Встречу с писателями проведут в преддверии второго Евразийского литературного фестиваля «ЛиФФт-2018», который пройдет 24-28 мая в Сочи.

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