В Сочи состоялась премьера театрально-циркового шоу «Легенда Лайзо»

Постановку о любви в долине Кавказских гор показали в концертном комплексе курорта «Роза Хутор».

В ней были задействованы 50 артистов разных жанров, среди которых звезды мюзиклов, участники Cirque du Soleil, а также победители популярных телешоу «Голос» и «Минута славы». Особая гордость постановщика шоу Екатерины Романовой — отсутствие фонограммы. Все действие происходит под живой вокал, диалоги разбавляют сложные акробатические трюки и музыкальные номера. Художественное оформление и световые эффекты создавались специально для концертного комплекса «Роза Холл».

«Это шоу было задумано давно, а последние три месяца проект создавали: репетировали, придумывали костюмы и образы. Можно спокойно сказать, что это настоящее бродвейское шоу на территории Сочи», — отметил директор многофункционального концертного комплекса «Роза Холл» Максим Волков.

Авторский коллектив «Романов арена» — творческое объединение, известное своими театрализованными шоу «Алиса», «Заколдованный принц» и «Изумрудный город». Сценарист шоу Максим Романов сделал упор на историко-культурное наследие Краснодарского края. В основе сюжета — древняя легенда о молодых влюбленных, которых свела судьба у берега реки Мзымта.

«Дети видят красивую историю любви со счастливым концом, а взрослые — чуть больше смысла, глубины, каких-то понятий», — сказала продюсер театрально-циркового шоу «Легенда Лайзо» Екатерина Романова.

Шоу «Легенда Лайзо» будут показывать до конца лета. Следующее представление состоится 8 июля.

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