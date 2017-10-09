В Сочи состоялось заседание морской коллегии при Правительстве РФ

Его участники 9 октября обсудили, как сделать отдых на побережье экологически безопасным.

Старт разговору дал звон морского колокола. Местом проведения заседания Сочи выбрали не случайно. Краснодарский край — это южные морские ворота России. На территории региона находятся девять международных портов, среди них Новороссийск, Туапсе, Тамань, Ейск, Темрюк и другие. Первостепенная задача — сделать так, чтобы их деятельность не оказала негативного влияния на качество отдыха. Для этого особое внимание уделили вопросу экологии.

«Вопрос сложный, комплексный, затрагивающий большой спектр направлений. Это и реабилитация морских пространств от затонувших судов. Потенциальную опасность представляют и освоение месторождения углеводородного сырья во внутренних морских водах не территориальном и континентальном шельфе», — рассказал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин.

Морская коллегия — это постоянно действующий координационный орган. Его основная задача — согласовывать действия федеральной, региональной исполнительной власти и предприятий.

«Многие вопросы, которые решаются на этой коллегии, в дальнейшем становятся законопроектами или векторами развития именно морского комплекса, а Краснодарский край принимает в этом активное участие, поэтому для края это одна из составляющих его экономического развития», — сказал первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Кроме того, на заседании коллегии обсудили вопросы военного флота страны. Поговорили и о морском пути, который свяжет Сочи и Севастополь. На этом маршруте в скором времени появятся стоянки и станции дозаправки.

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