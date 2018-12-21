В Сочи сотрудника миграционной службы посадили на 2,5 года за подделку документов

В декабре вступил в силу приговор в отношении 33-летнего специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции отдела полиции Центрального района города-курорта.

Суд установил, что мужчина использовал свои служебные полномочия и вопреки интересам службы в 2017 году умышленно подписывал и ставил штампы в уведомлениях о постановке на миграционный учет по месту пребывания иностранцев. Таким образом, он зарегистрировал по конкретным адресам 11 человек, при этом хозяева жилья не давали свое согласие и не знали о происходящем, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовные дела о злоупотреблениях должностными полномочиями по 11 эпизодам. Суд назначил мужчине два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

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