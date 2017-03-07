В Сочи сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в инсценировке ДТП

В Сочи в марте сотрудники саратовского ФСБ при содействии кубанских коллег провели спецоперацию по задержанию 27-летнего жителя Поволжья, который занимался автоподставами.

Мужчина оказал сопротивление и попытался скрыться. На оперативных кадрах видно, как в погоню за беглецом пускаются сотрудники ФСБ, слышны выстрелы.

Саратовские силовики обратили внимание на личность задержанного в прошлом году, когда вместе с товарищем он инсценировал ДТП. Они получили за это более 300 тыс. рублей от страховой компании. И это лишь первый эпизод, доказательства по которому собраны.

Одного из мошенников уже пытались схватить в феврале этого года. Но он не подчинился и, пытаясь скрыться, наехал на офицера органов безопасности. После чего 27-летний подозреваемый сбежал в Сочи к родственникам, где и был задержан. Второго участника преступной группы взяли под стражу в Саратове.

В настоящее время оба подозреваемых находятся под стражей. Уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования», которое завели силовики, грозит мошенникам тюремным сроком до четырех лет, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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