В Сочи сотрудники Росгвардии спасли шесть человек, которых унесло в море на гидроцикле и «банане»

Это произошло на одном из пляжей в июле.

Во время патрулирования акватории Черного моря экипаж патрульно-спасательного катера Росгвардии в составе мичманов Максима Толмасова и Дениса Туманова, а также матроса Александра Полуфакина обратили внимание на гидроцикл с прикрепленным к нему надувным плавсредством, на котором были люди. Оба плавсредства находились на расстоянии 800 м от берега. Людей уносило в открытое море. Водителя гидроцикла за рулем не было.

Выяснилось, что гидроцикл пришел в неисправность из-за того, что трос попал в водомет. Водитель аквабайка пытался самостоятельно устранить поломку, но попытки оказались безуспешными, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Правоохранители приняли решение отбуксировать плавательные средства к берегу. На малом ходу все шесть человек, включая одного ребенка, были доставлены на берег.

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