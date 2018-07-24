В Сочи создадут два медицинских центра для женщин и детей-инвалидов

Медучреждения планируют открыть в конце 2018 года, сейчас прорабатывают проекты их создания.

Реабилитационный центр для детей с поражением ЦНС, врожденными пороками развития и наследственными аномалиями расположат в корпусе перинатального центра на улице Дагомысской. В структуру медучреждения включат отделения физиотерапии, лечебной физкультуры, кабинеты логопеда, психолога, рефлексотерапевта, мануального терапевта.

Второй медцентр создадут для своевременной диагностики онкологических заболеваний у женщин. Разместить его планируют на территории городской больницы № 2 на улице Виноградной.

«Из основного оборудования в «Белой розе» будет диагностический маммограф, ультразвуковой аппарат. Будет вести прием врач-гинеколог и врач-маммолог. Предполагается, что кроме этого работу с пациентками будет вести и психолог», — рассказал заместитель начальника управления здравоохранения администрации Сочи Александр Лебедев.

Оба медицинских центра будут работать в системе ОМС, все услуги для горожан в них будут бесплатными, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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