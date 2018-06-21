В Сочи создадут волонтерские команды для помощи бездомным животным

Курорт «Роза Хутор» и АНО Защиты и содержания животных «БИМ» заключили соглашение о сотрудничестве.

В соответствии с достигнутой договоренностью сочинский приют возьмет на себя заботу об отловленных на территории курорта бездомных собаках. Здесь они получат необходимую медицинскую помощь, пройдут вакцинацию и стерилизацию, для них будет организован поиск новых хозяев.

Курорт «Роза Хутор» планирует создание корпоративных волонтерских команд для помощи приюту в ремонте и обустройстве, сбор пожертвований для содержания питомцев и поиска дома для них.

Курорт будет направлять на нужды приюта остатки стройматериалов, древесины, текстиля, продуктовые излишки, реализуя тем самым принятую программу ответственного обращения с отходами.

Сочинский приют «БИМ» находится в селе Барановка на земле, специально отведенной для этих целей муниципалитетом. В приюте содержатся более 200 собак, сообщает «Интерфакс».

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