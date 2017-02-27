В Сочи создали Ассоциацию курортных городов России

В Сочи в феврале официально объявили о создании Ассоциации курортных городов России.

В администрации курорта уже состоялось первое учредительное собрание организации. В нем приняли участие главы черноморских курортов. Инициативу создания Ассоциации поддержали главы Геленджика, Анапы, Феодосии, Алушты, Ейска, Туапсе, Судака, Ялты, Приморско-Ахтарска.

«У каждого есть свой опыт. И в Крыму, и в Сочи, и в Анапе, и в Геленджике. Мы его будем изучать и реализовывать через наши исполнительные органы. Мы должны вырабатывать свои законопроекты, которые будем продвигать через депутатов, потому что внутренний туризм еще достаточно молод, и в нем много недоработок», — сказал мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Планируется, что одним из направлений работы Ассоциации станет создание единого турпродукта для путешественников. Они смогут за одну поездку посетить сразу несколько городов страны. Ожидается, что члены Ассоциации будут обсуждать развитие новых круизных линий и морского сообщения между городами Черноморского и Азовского побережья. В организации разработают пакетные предложения для иностранцев с экскурсионным отдыхом, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с инициативой создать Ассоциацию курортных городов России выступил мэр Сочи Анатолий Пахомов. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов поддержал эту идею.

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