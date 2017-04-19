В Сочи создали Ассоциацию малых отелей

В Сочи в апреле создали некоммерческое объединение «Ассоциация малых отелей».

В нее вошли 25 средств размещения. Уже прошло учредительное собрание ассоциации. В нем приняли участие руководители, собственники и управляющие гостевых домов, малых отелей, хостелов всех районов Сочи.

Они обсудили направления развития нового объединения, его финансирование, утвердили план мероприятий на год, выбрали управляющих. Владельцам гостиниц показали программу единого кол-центра «Твой Сочи».

Ожидается, что ассоциация положительно повлияет на развитие отрасли. Она позволит наладить взаимодействие с органами государственной власти и поставщиками услуг, будет способствовать развитию конкуренции, предоставит возможности для обучения участников малого отельного бизнеса, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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