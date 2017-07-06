В Сочи спасатели эвакуировали из реки мужчину

Он был в неадекватном состоянии и не мог самостоятельно выбраться на берег.

В спасотряд 5 июля в 19:45 позвонил очевидец и рассказал, что в районе Центрального рынка в русле реки Сочи он заметил мужчину в неадекватном состоянии. Спасатели спустились к пострадавшему в воду, видимых повреждений на нем не обнаружили, при этом мужчина мог самостоятельно передвигаться.

В сопровождении спасателей мужчина поднялся по лестнице из русла реки к дороге, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Мужчина не смог объяснить, как он оказался в воде. Запаха алкоголя от него не было. Местного жителя передали сотрудникам полиции, обстоятельства произошедшего выясняются.

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