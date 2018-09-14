В Сочи спасатели эвакуировали капитана и двух женщин с парусного катамарана в море

Это произошло 14 сентября в 14:25 в районе «Цирка».

Оперативным дежурным ЮРПСО МЧС России позвонил сотрудник сочинского морпорта и сообщил о том, что в море на удалении 840 м от берега находится парусный катамаран с капитаном и двумя пассажирами на борту. Во время шторма волной с катамарана сорвало подвесной мотор вместе с креплениями. В результате судно стало уносить в море. Проходящий мимо катер пытался взять катамаран на буксир, но из-за шторма буксировочный трос оборвался.

Спасатели выдвинулись в море на быстроходной лодке БЛ-82. Они подошли к судну и эвакуировали на борт спасательного катера двух пассажирок — туристок из Самары 1986 и 1984 годов рождения. Капитан отказался покидать свое судно, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

К месту происшествия в это же время подошел пожарно-спасательный катер «Валерий Замараев». Он взял катамаран на буксир, сотрудники ЮРПСО МЧС России доставили судно вместе с капитаном на борту в морпорт Сочи. Никому из пострадавших медицинская помощь не потребовалась.

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