В Сочи спасатели эвакуировали с горы туристку с переломом ноги

Пострадавшую 16 июля спустили с высоты 2 тыс. м над уровнем моря.

Спасатели Краснополянского отряда «Кубань-Спас» и ЮРПСО МЧС России эвакуировали туристку, сломавшую ногу во время похода в урочище Медвежьи ворота горы Псеашхо. Пострадавшую на носилках эвакуировали с высоты порядка 2 тыс. м. над уровнем моря и передали врачам скорой помощи.

С переломом ноги 50-летнюю женщину доставили в больницу поселка Красная Поляна. Также спасатели оказали помощь еще двум туристкам, которые были в группе с пострадавшей, сообщает «Интерфакс».

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