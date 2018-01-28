В Сочи спасатели эвакуировали тело лыжника

28 января в 17:23

Мужчина 28 января сорвался со склона за пределами оборудованных трасс горнолыжного курорта «Горки Город», в результате полученных травм он скончался на месте.

Двое мужчин, которые стали очевидцами происшествия, сразу обратились в спасательную службу.

«Мы приняли сообщение о чрезвычайном происшествии 28 января в 14:00, — рассказал руководитель спасательной службы курорта «Горки Город» Андрей Морозов. — Вне горнолыжных трасс курорта «Горки Город», на необорудованных и непредназначенных для катания склонах недалеко от водопада Поликаря, по словам очевидцев, со склона сорвался лыжник — мужчина 35-40 лет. Спасательная служба «Горки Город» сработала оперативно: с высот +2300 м и +960 м выехала группа профессиональных спасателей, уже через 20 минут они были на месте происшествия. К сожалению, спасатели смогли только констатировать смерть пострадавшего, так как полученные серьезные травмы были несовместимы с жизнью. Несмотря на все предупреждающие об опасности знаки, расставленные на склонах, мужчина съехал на опаснейшую территорию даже для профессионально подготовленного человека. Рядом с пострадавшим находились еще два человека, им оказана необходимая помощь в спуске, сейчас они находятся на территории курорта».

Для эвакуации погибшего потребовался вертолет МЧС России, так как сложный рельеф не позволял безопасно транспортировать тело мужчины в пешем порядке, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

В 15:25 с базы Южного спасательного отряда МЧС России вылетел вертолет со спасателями. Тело погибшего было поднято на борт и доставлено на вертолетную площадку курорта «Горки Город» и передано сотрудникам правоохранительных органов. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего уточняются.

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