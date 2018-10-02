В Сочи спасатели и спецавиация МЧС провели учения по тушению лесных пожаров

Учения прошли в Хостинском районе в рамках всероссийской командно-штабной тренировки сотрудников МЧС.

По легенде учений спасатели должны были потужить пожар. Задача усложнялась тем, что очаг возгорания находился в труднодоступном месте. Для ликвидации возгорания над Орлиными скалами поднялся специальный вертолет, который способен за раз сбросить около 3 т воды — такая техника привлекается в тех случаях, когда возникает критическая ситуация.

«Здесь, в первую очередь, отрабатывали вопрос организации взаимодействия, поскольку есть понятие «средства связи». Авиация не может работать просто так — увидел и сбросил воду. Необходима координация с земли, наземная группировка, установили канал связи, управляли с земли, определили координаты, по которым должна авиация работать», — отметил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Александр Агафонов.

Сейчас в 16 лесничествах сочинского нацпарка существуют собственные силы и средства по борьбе с пожарами. Теперь в рамках договора авиация МЧС будет применяться чаще. Подобные тренировки служб помогут сохранить уникальные природные ландшафты нацпарка от огня, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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