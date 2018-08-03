В Сочи спасатели ищут двух детей, которых унесло течением реки

Очевидцы днем 3 августа сообщили в ЮРПСО, что видели, как двоих детей уносит течением.

«Поиски детей продолжаются. Спасатели обследуют русло реки Сочи от села Ореховка до устья», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

По данным СМИ, в Хостинском районе возле автобусной остановки в реке потоками воды унесло семью: мужчину, его супругу и двух их детей — четырех и 16 лет. Женщина сумела выплыть, мужчина получил травмы. Поисками детей занимаются спасатели, сообщается в telegram-канале 112.

По другим данным, семья упала со скалы в реку в районе Ореховского водопада.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 3 августа ребенок упал в ливневку и погиб.

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