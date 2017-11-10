В Сочи спасатели на носилках вынесли из леса грибника с повышенным давлением

В ЮРПСО в 10:40 10 ноября обратились местные жители. Они рассказали, что в лесу находится мужчина, которому требуется срочная помощь.

Звонившая женщина пояснила, что она вместе с супругом собирала грибы в районе ущелья Фокина щель и увидела, как на склоне упал мужчина, предположительно, из-за проблем с сердцем, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО.

Пострадавшего 57-летнего грибника обнаружили в 2 км от дороги. Мужчину уложили на носилки и транспортировали к автомобилю скорой помощи. Медики госпитализировали жителя Сочи в больницу.

По словам пострадавшего, однажды он уже перенес инсульт и теперь у него постоянно повышенное давление.

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