В Сочи спасатели нашли тело туриста, который 1 мая пропал в районе хребта Алек

Спасатели ЮРПСО МЧС России 4 мая нашли тело мужчины в каньоне реки Ац.

По предварительной информации, мужчина упал с высоты около 40 м на сложном скальном участке и получил травмы, несовместимые с жизнью. Тело погибшего 39-летнего сочинца транспортировали на базу спасателей вертолетом МИ-8 и передали сотрудникам следственных органов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 2 мая в ЮРПСО около 12:00 обратилась женщина, которая рассказала, что они компанией из четырех человек отправились в поход в район хребта Алек. Туристы 1 мая разделились на две группы. Женщина с мужем, спускаясь по сложному горному рельефу, хотели выйти к реке Ац. Мужчина покатился по склону и упал с обрыва.

Самостоятельный поиск результатов не принес. Женщина попыталась позвонить другим участникам группы, но их телефоны были вне зоны доступа. Переночевав в лесу, она вернулась к месту, где была телефонная связь, и обратилась за помощью к спасателям. На поиски мужчины выдвинулись две группы спасателей. В 10:30 с базы Южного регионального поисково-спасательного отряда в район хребта Алек вылетел вертолет.

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