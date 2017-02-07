В Сочи спасатели нашли заблудившегося в горах сноубордиста

В Сочи 6 февраля спасатели «Кубань -СПАС» нашли заблудившегося в горах спортсмена.

Спасателям около 18:00 поступила информация о том, что на северном склоне хребта Аибга, в каньоне реки Мзымта заблудился сноубордист. Поисково-спасательная операция началась в 18:50, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

В операции участвовали спасатели Краснополянского отряда. На местно прибыл кинолог с собакой, сноубордиста обнаружили и помогли ему выбраться в безопасное место. Благодаря оперативной работе спасателей медицинская помощь мужчине не понадобилась.

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