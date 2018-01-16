В Сочи спасатели объявили экстренное предупреждение из-за сильных осадков

В городе 16 января ожидаются сильный ветер, мокрый снег, гололедица и туман.

Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Синоптики отмечают: в горах и предгорных районах сейчас небезопасно. Там прогнозируют дожди. При этом столбики термометров опустятся ниже нуля и автомобильные дороги могут обледенеть.

Подобная ситуация на дорогах будет по всему краю. Водителям необходимо быть особенно острожными, не стоит разгоняться, лучше избегать резких поворотов и торможений.

В целом на Кубани 16 января сохранится морозная погода. На севере региона температура может опуститься до -13 °С.

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