В Сочи спасатели подняли из каньона реки тело пропавшего туриста

Тело обнаружили 2 сентября в одном из притоков реки Медовеевки.

Погибшего нашла группа горных гидов одной из туристических компаний, которые откликнулись на просьбы знакомых пропавшего мужчины и присоединились к поисковым группам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели подняли тело 3 сентября при помощи альпинистского снаряжения. Всего за время поисковых работ обследовали отроги массива Ачишхо, каньоны рек Медовеевка, Чвижепсе и их притоков. К поисковым работам были также привлечены спасатели «Кубань-СПАС» и волонтеры. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», турист из Москвы должен был спуститься 24 августа с горы Ачишхо в поселок Медовеевка. К спасателям 25 августа обратился таксист, который не дождался пассажира. Мужчина попросил встретить его на машине в оговоренное время, но так и не вышел на связь. По предварительной информации, пропавший – 37-летний житель Москвы. Тело обнаружили в горах в 10 км от Красной Поляны. Сладователи начали проводить доследственную проверку.

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