В Сочи спасатели помогли пострадавшим в ДТП водителям

Авария произошла 30 ноября в 13:45 на улице Пластунской.

В результате столкновения «Нивы» и Toyota Mark II пострадали водители. На место прибыли сотрудники ЮРПСО.

Спасатели деблокировали пострадавшего 62-летнего водителя «Нивы», который получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребер. Мужчину передали врачам скорой помощи.

У второго водителя —28-летнего сочинца — также диагностировали закрытую ЧМТ, закрытые рваные раны мягких тканей в области левого колена, ушиб правого голеностопного сустава. Пострадавшему наложили на поврежденную ногу асептическую повязку и передали медикам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник