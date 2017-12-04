В Сочи спасатели помогли троим мужчинам переправиться через реку

Инцидент произошел 3 декабря в поселке Татьяновка Лазаревского района.

Трое мужчин, переезжая через реку Псезуапсе, застряли на автомобиле в русле. Выбравшись из машины, они добрались до ближайшего берега, но из-за сильного течения решили не переходить реку обратно и позвонили спасателям, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО.

Прибывшие на место сотрудники МЧС перевезли мужчин на автомобиле высокой проходимости через реку в безопасное место. Медицинская помощь им не потребовалась.

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