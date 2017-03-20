В Сочи спасатели помогли туристу выбраться из района Орлиных скал

В Сочи 17 марта в горах заблудился житель Москвы.

Спасателям вечером позвонил мужчина и сообщил, что заблудился в районе Орлиных скал. Прибыв в указанный район, сотрудники МЧС нашли 30-летнего туриста, вывели его из горнолесной местности и на служебном автомобиле вывезли в черту города.

По словам заблудившегося, он не заметил, как сошел с тропы, а с наступлением темного времени суток понял, что самостоятельно выйти из леса не может и позвонил спасателям, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Медицинская помощь туристу не потребовалась.

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