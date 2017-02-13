В Сочи спасатели помогли участнице турслета, повредившей ногу на финише

В Сочи 12 февраля спасатели ЮРПСО вынесли на носилках из леса 14-летнюю девочку, которая повредила ногу в лесу во время соревнований по туризму.

Спасателям в 13:45 поступило сообщение от директора центра детского и юношеского туризма, который рассказал, что в районе слияния рек Агура и Агурчик во время соревнований на финишной прямой одна из участниц травмировала ногу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Медик ЮРПСО оказала 14-летней сочинке доврачебную помощь. Ей наложили на поврежденную ногу шину, после чего на носилках транспортировали к служебному автомобилю и доставили в село Прогресс. Там девочку передали врачам скорой помощи.

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