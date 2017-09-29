В Сочи спасатели помогли упавшей на квадроцикле в обрыв девушке

Инцидент произошел 28 сентября в Адлерском районе.

В спасотряд позвонил очевидец и сообщил, что на проселочной дороге в сторону поселка Медовеевка в обрыв упала девушка на квадроцикле. Самостоятельно выбраться она не может, ей требуется помощь спасателей.

Прибыв на место, спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО при помощи альпинистского снаряжения и лебедки эвакуировали пострадавшую. Ею оказалась 25-летняя жительница Москвы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Девушку на носилках доставили к машине скорой помощи.

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