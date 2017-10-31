В Сочи спасатели помогли выбраться из леса заблудившимся грибникам

Спасательная операция проходила ночью 31 октября в лесу недалеко от поселка Хлебороб в Хостинском районе.

За помощью к спасателям вечером 30 октября обратились парень с девушкой. Они рассказали, что еще утром пошли за грибами в районе поселка Прогресс. Когда начало темнеть, грибники поняли, что найти путь обратно не могут. GPS-навигатор показал, что они находятся в трех километрах от поселка Хлебороб. Грибники остановились у реки на ночь и стали ждать помощи спасателей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Сотрудники МЧС обнаружили заблудившихся у реки Большая Хоста, они находились на противоположном берегу. Из-за обильных осадков уровень воды в реке поднялся, поэтому молодых людей эвакуировали при помощи навесной переправы. Установив на месте проведения работ световую башню, спасатели при помощи альпинистского снаряжения транспортировали 22-летнюю девушку и 35-летнего парня с одного берега реки на другой. После этого на служебном автомобиле доставили их на базу Хостинского подразделения МЧС.

Медицинская помощь местным жителям не потребовалась, сотрудники МЧС напоили грибников чаем и передали их приехавшим за ними друзьям.

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