В Сочи спасатели приостановили активную фазу поиска пятилетней девочки

С 1:00 14 марта сотрудники МЧС обследовали горно-лесную местность в районе села Бестужевского, а также частный сектор.

На настоящий момент активная фаза поиска пропавшей девочки силами спасателей ЮРПСО МЧС приостановлена. На данный момент от Южного спасательного отряда на месте происшествия находится дежурная смена Адлерского подразделения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

С наступлением рассвета поиск будет продолжен силами общей группировки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отчим Вероники Тришкиной 28-летний Мурад Шахмирзаев 14 марта заявил о пропаже девочки. Информация о пропаже пятилетней Вероники Тришкиной спасателям поступила 14 марта в 00:30. К месту происшествия направили три смены спасателей ЮРПСО МЧС России. По факту пропажи девочки возбудили уголовное дело. Ее ищет около 1 тыс. человек. Погода помешала использовать вертолет МЧС для поиска ребенка.

Отчим девочки после заявления о пропаже девочки перестал выходить на связь. Его нашли в одном из хостелов Адлера. Во время пропажи девочки в Сочи ее матери не было дома — женщина в эти дни была в роддоме и рожала четвертого ребенка. В селе, где пропала пятилетняя девочка, состоялся сход граждан.

Спасатели 14 марта подняли в воздух два квадрокоптера, использовали тепловизор. На поиск ребенка вышел конно-кинологический отряд.

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