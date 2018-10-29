В Сочи спасатели вывели из леса повредившего ногу грибника

В ЮРПСО 27 октября в 11:35 поступило сообщение о том, что в районе села Хлебороб 60-летний мужчина предположительно сломал ногу.

Спасатели прибыли на место, наложили на поврежденную ногу шину и на носилках транспортировали мужчину к машине скорой помощи.

Сочинец рассказал, что пошел за грибами в лес и получил травму, когда переходил ручей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

В спасотряд 28 октября в 17:30 поступило сообщение о том, что в районе горы Ахун заблудилась 39-летняя жительница Московской области. Спасатели вывели ее из горно-лесной местности и на автомобиле доставили в город. Медицинская помощь ей не потребовалась.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник