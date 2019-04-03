В Сочи спасли заблудившуюся в горах сноубордистку. Видео

Отдыхающая из Свердловской области 2 апреля заблудилась на северном склоне хребта Аибга, между горнолыжными комплексами «Роза Хутор» и «Альпика-Сервис».

Во время катания женщина потеряла ориентир из-за снегопада и покинула пределы трассы. Дорогу обратно она найти не смогла. Через некоторое время она увидела газовую трубу и позвонила спасателям. По указанным ориентирам женщину нашли. Она находилась на технологической дороге рядом с газопроводом, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

По словам спасателей, когда сотрудники отряда ее нашли, женщина была напугана и сильно замерзла. Туристку проводили в безопасное место. Медпомощь ей не понадобилась.