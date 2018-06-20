В Сочи спасли женщину, упавшую в ручей

В спасотряд МЧС 19 июня в 17:05 поступило сообщение о том, что в Дагомысе туристы нашли женщину без сознания.

В результате падения в ручей, который находится недалеко от Барановского озера, женщина получила черепно-мозговую травму. Также у нее было переохлаждение.

На место прибыли врачи. Пострадавшая находилась в бессознательном состоянии. Медики оказали ей помощь.

Для того чтобы перенести женщину в служебный автомобиль, врачи обратились к спасателям. Сотрудники МЧС прибыли к месту ЧП и на носилках транспортировали пожилую женщину из горно-лесной местности к машине скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

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