В Сочи специалисты обследовали ливневку, в которой погиб мальчик

По задумке инженеров, ливневые сооружения принципиально должны быть полностью открыты, наличие каких-либо решеток не предусмотрено проектом.

На улице Октябрьской в Лазаревском районе еще в начале 60-х годов были проложены ливневые канавы — гидросооружения для приема дождевых вод. Они представляют собой траншеи открытого типа, которые проходят с одной из сторон практически по каждой улице поселка. Сооружения должны быть полностью открыты, иначе в случае залповых тропических ливней, которые характерны для Сочи, решетки могут быть сорваны потоком воды и послужить прямым источником угрозы жизни и здоровья людей.

Гидротехнические сооружения более полувека служили единственно эффективным методом приема дождевых вод в горном поселке. Отсутствие их может привести к затоплению или смыву жилых домов и хозяйственных построек, как это уже произошло в поселке Тхагапш Лазаревского района в 2016 году.

При проектировке тротуар предусмотрен только с одной стороны дороги, он находится на противоположной стороне улицы от траншеи. Мальчик отбежал от бабушки и оказался на улице, которая не имеет тротуара. При неблагоприятных погодных условиях он упал в ливневую канаву и погиб.

Бабушка с внуком жили в гостинице напротив, женщина ориентировалась на местности и знала о наличии гидротехнического сооружения. Штормовые предупреждение о ливнях и грозах распространялись за несколько суток, при этом неоднократно подчеркивалось, что необходимо соблюдать меры безопасности и не подвергать риску свою жизнь и жизнь детей.

Отец мальчика вместе с бабушкой, которая выписалась из больницы, 5 августа увозят тело ребенка в Татарстан. Администрация Сочи выразила соболезнования семье погибшего мальчика и оказала всю необходимую помощь, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 3 августа ребенок упал в ливневую канализацию, его унесло в море. Мальчик погиб.

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