В Сочи спилили гималайский кедр возрастом около 200 лет

В Сочи 1 марта спилили гималайский кедр, который был отнесен к памятникам природы.

Этот факт интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили в управлении по охране окружающей среды и лесопарковому хозяйству администрации Сочи. Причиной стало то, что дерево засохло.

Председатель комиссии по особо охраняемым природным территориям Общественного экологического совета при главе Сочи, руководитель секции экологии сочинского отделения РГО Юлия Набережная рассказала, что этот кедр был самым старым из имеющих статус памятника природы в городе-курорте. По ее словам, дерево повредили в 2013 году во время дорожных работ.

«Оно находилось в угнетенном состоянии из-за того, что рабочие, подсыпая дорогу, засыпали корни. Но погибло дерево из-за того, что корни были повреждены. Управлением по охране ООПТ Краснодарского края были поданы заявления по факту нарушения законодательства об охране памятников природы в прокуратуру. Согласно законодательству, нарушители режима охраны обязаны компенсировать ущерб», — пояснила собеседница.

По данным управления по особо охраняемым территориям Краснодарского края, возраст спиленного гималайского кедра составлял около 190 лет. Высота кедра — до 20 м, диаметр ствола — 135 см. К государственным памятникам природы местного значения он был отнесен решением сочинского горисполкома от 26 июля 1978 года.

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