В Сочи среди водителей такси разыграли автомобиль

В Сочи в апреле подвели итоги городской акции среди таксистов. Главный приз — автомобиль — получил Дмитрий Сырцев.

Именно его номер стал счастливым и превратился в новую иномарку.

«Начал билет доставать, смотреть — мой номер, не мой? Какой номер у меня, я не помнил уже. Посмотрел, обрадовался», — рассказал победитель розыгрыша Дмитрий Сырцев.

Организовали конкурс 30 компаний-перевозчиков совместно с сочинскими предпринимателями. Главная цель акции — повысить престиж профессии таксиста. И, конечно, качество обслуживания клиентов. Испытать удачу могли только сочинские шоферы, которые каждый день курсируют по дорогам курорта.

«Мы хотим вывести из тени тех нелегальных перевозчиков, которые сегодня ездят под черным флагом. Для нас это важно — обеспечить безопасность жителей и гостей Сочи. Мы все часто ездим на такси, и хотелось бы сесть в такси и знать, что водитель работает официально, легально, и ничего не случится с пассажиром», — отметил директор такси «Рекорд» Василий Еременко.

Другие таксисты тоже без подарков не остались. Водителям вручили мобильные телефоны, планшеты, видеорегистраторы, а также то, без чего законопослушный автовладелец никогда не заведет двигатель машины: огнетушители, аптечки и знаки аварийной остановки. Но побороться за главный приз водители смогут через пару месяцев. Тогда фирмы городских перевозчиков еще раз проведут розыгрыш, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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