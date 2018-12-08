В Сочи стартовал Абсолютный Кубок мира по самбо

Президент России Владимир Путин 8 декабря пожелал спортсменам успешных выступлений, а болельщикам — незабываемых впечатлений.

«Приветствую вас в Сочи на Абсолютном Кубке мира по самбо. Уверен, его участники продемонстрируют честную, красивую, нацеленную на победу борьбу, а сам Кубок станет настоящим праздником мастерства и таланта, объединит собравшихся на «Адлер-Арена» ветеранов самбо и молодежь», — говорится в тексте телеграммы главы государства.

Путин отметил, что именно в год 80-летия официального признания в стране самбо как вида спорта в России проводится т много значимых международных соревнований, сообщает пресс-служба Кремля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», соревнования стартуют 8 декабря. В Кубке примут участие 16 сильнейших спортсменов мира в абсолютной весовой категории — то есть любого роста и веса.

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