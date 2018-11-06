В Сочи стартовал фестиваль детского искусства «Кинотаврик»

Туда съехались юные творческие коллективы из разных уголков страны. Участникам от шести до 17 лет.

Среди них есть и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники школ-интернатов. Талантливые мальчики и девочки будут петь, танцевать, ставить спектакли на большой сцене. Привезли на конкурс и фильмы.

«Фестиваль существует сам по себе. Кто-то делает картины, кто-то их отбирает, кто-то их показывает. Сделал картину режиссер, показал ее на фестивале, а там разбирайтесь, страны, которые закупают эти картины, нужна вам эта картина или нет», — сказал член жюри фестиваля «Кинотаврик» Марк Рудинштейн.

С 2001 года фестиваль собирает в Сочи детей, представляющих культуры разных народов, проживающих в России. Работы оценивают известные кинокритики, артисты, режиссеры, хореографы и композиторы. В этом году «Кинотаврик» посвящен памяти Народного артиста СССР Иосифа Кобзона, он несколько лет был президентом фестиваля.

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