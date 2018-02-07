В Сочи стартовал финал конкурса «Лидеры России»

Конкурс проходит в рамках проектной платформы «Россия — страна возможностей».

В список финалистов со всей страны были отобраны 300 активных граждан в возрасте до 50 лет. Отбор проходил поэтапно и начался в ноябре после того, как президент Владимир Путин поручил разработать всероссийский управленческий конкурс.

Проект «Лидеры России» реализуется Высшей школой государственного управления. Участников ждут новые испытания и мастер-классы от ведущих управленцев государства — Сергея Лаврова, Сергея Собянина, Алексея Кудрина и Германа Грефа. Победители, которым обещаны миллионные гранты, определятся к 11 февраля.

В финале, который проходит в Сочи с 6 по 11 февраля, примут участие 300 человек. Финалисты, прошедшие все задания, получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей. У 100 победителей конкурса будет возможность в течение года получать консультации наставников проекта.

Программа финала включает тематические дни: «День развития» с мастер-классами спикеров и дискуссиями, «День наставника» — наставники будут предлагать свои задания финалистам и принимать участие в оценке, «Управленческий день» с решением тематических кейсов и «Социальный день», в который финалисты должны будут провести открытые уроки лидерства в образовательных учреждениях и выполнить задание на социальную тематику.

Все дни финала будет проводиться активный нетворкинг и проходить общение с наставниками, членами наблюдательного и экспертного советов. Закрытие финала пройдет 11 февраля 2018 года.

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