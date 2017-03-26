В Сочи стартовал финал всероссийской инженерной олимпиады

В сочинском образовательном центре «Сириус» в марте стартовал финальный этап первой всероссийской командной инженерной олимпиады Национальной технологической инициативы (НТИ).

В состязаниях принимают участие школьники 9-11 классов. В течение пяти дней 300 лучших участников соревнований со всей России будут работать в командах над практическими заданиями по 12 образовательным профилям, которые соответствуют отраслевым направлениям НТИ — программы глобального технологического лидерства России к 2035 году.

Финалистам предстоит разработать инженерные устройства и системы и испытать их в формате соревнований.

Награждение победителей и призеров состоится 29 марта. Они получат преимущества при поступлении в технические университеты — 100 баллов ЕГЭ или до 10 дополнительных баллов в портфолио поступающего, передает ТАСС.

Источник